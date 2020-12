Omicidio Cerciello Rega: madri dei due americani su banco dei testimoni "vittime anche noi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'arresto di Finnegan - ha spiegato - la nostra vita è stata sconvolta per sempre come quella della famiglia della vittima". Famiglia a cui dice di aver indirizzato, tramite gli avvocati, una lettera di solidarietà e di vicinanza senza ottenere risposte. Poi "la videochiamata del 26 luglio in cui mi ha detto 'Mamma sono alla stazione della polizia. È veramente grave, mi stanno dicendo che io ho ucciso un poliziotto' ", ha detto Leah Lynn Elder. (segue) (Rer)