Omicidio Cerciello Rega: madri dei due americani su banco dei testimoni "vittime anche noi" (4)

- "Pensava fossero due turisti", ha detto invece Peters Greg, avvocato della California, amico della famiglia di Finnegan Lee Elder. Il teste ha raccontato quanto gli ha riferito il giovane in occasione dell'incontro che i due ebbero in carcere qualche giorno dopo l'arresto. "Ha descritto le due persone" Cerciello e Varriale come "normali. Pensava fossero turisti. Ha capito che li stavano seguendo dall'altra parte della strada dove avevano appuntamento". Elder e Gabriel Natale Hjorth, secondo l'accusa, avevano tentato di comprare cocaina ma erano stati truffati dagli spacciatori. Per questo presero la borsa del mediatore Sergio Brugiatelli chiedendogli soldi e droga per restituirla fissando un appuntamento all'angolo di via Cossa dove però c'erano i due carabinieri in borghese. (segue) (Rer)