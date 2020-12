Scuola: Azzolina inaugura mostra "Dal libro Cuore alla lavagna digitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha inaugurato oggi la mostra dal titolo "Dal libro Cuore alla lavagna digitale". L'esposizione, dedicata alla storia della nostra scuola, dagli inizi dell'Ottocento ad oggi, è allestita, in via permanente, nei corridoi e nelle biblioteche del Palazzo del ministero dell'Istruzione. La mostra rappresenta una rassegna di testimonianze storiche e ripercorre gli ultimi due secoli trascorsi sui banchi. Si tratta di pezzi che tornano alla 'luce' dopo una prima versione della mostra del 2012, ora riallestita in un'edizione arricchita e, finalmente, permanente. Nell'androne dello scalone antico, si inizia con la ricostruzione di un'aula dei primi anni del Novecento, a confronto con un ambiente scolastico digitale. Strumenti multimediali, gallerie fotografiche, materiale didattico, diari, sillabari, abbecedari, pagelle si susseguono negli ambienti allestiti presso il Palazzo dell'Istruzione. Tra le curiosità esposte, anche le immagini storiche di lezioni tenute all'aperto per contrastare emergenze pandemiche, libri di calligrafia o per la traduzione dei dialetti. (segue) (Rin)