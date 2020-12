Ambiente: conferenza Stato-Regioni, approvati decreti pianificazione e viabilità del testo unico foreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvati in Conferenza Stato/ Regioni oggi due decreti attuativi del Testo unico delle foreste e filiere forestali. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero delle Politiche agricole, secondo cui nello specifico, sono due punti importanti per l’attuazione delle previsioni del Testo Unico, e si qualificano come linee guida per le Regioni, che hanno contribuito in maniera determinante alla loro redazione, sia partecipando al gruppo di lavoro per la prima bozza, sia rivedendo in sede di tavolo tecnico il documento che era uscito dal concerto con gli altri ministeri coinvolti. L’articolato poggia le proprie basi su aggiornatissimi aspetti scientifici, grazie alla grande collaborazione assicurata dai professori della Sisef, ed anche per gli aspetti tecnici ed operativi, grazie all’apporto del Crea e del Conaf. Salgono quindi a 5 i decreti attuativi del Tuff approvati dall’aprile del 2018 ad oggi. “Le foreste sono al centro delle politiche ministeriali. Rappresentano il 40% del territorio nazionale, sono scrigno di biodiversità, componente fondamentale del capitale naturale nazionale, luogo di lavoro, fonte di salute, bellezza, turismo, prevenzione del dissesto idrogeologico”, commenta la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. (segue) (Rin)