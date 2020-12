Argentina-Cile: siglato accordo su nuovo regime scambio commerciale settore automobilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Argentina e Cile hanno raggiunto un accordo che modifica i termini dello scambio commerciale bilaterale nel settore automobilistico. E' quanto afferma un comunicato del ministero degli Esteri di Buenos Aires dove si precisa che i cambiamenti riguardano il regime di origine preferenziale applicabile, che in base al nuovo accordo stabilisce un Indice di contenuto regionale (Icr) minimo del 50 per cento. In questo modo, afferma il governo argentino, le esportazioni verso il paese transandino potrebbero aumentare di 10 mila unità a partire dal 2021, anno in cui entrerà in vigore l'accordo. (segue) (Abu)