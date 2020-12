Ambiente: Comune Roma, approvata riqualificazione Parco di Valle Santa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato il progetto di riqualificazione del Parco di Valle Santa, area verde di circa 1 ettaro del XIV Municipio, in località Monte dell'Ara - Valle Santa. Il dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, sulla base delle richieste dei cittadini e del contesto paesaggistico, ha finanziato un ampio intervento con uno stanziamento di circa 449mila euro (408mila il costo dei lavori, più le spese fisse). Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "il progetto prevede la realizzazione dell'area giochi (con l'installazione di attrezzature innovative e inclusive), dell'area fitness, di aree di sosta, accessi, percorsi pedonali e carrabili. E' prevista, inoltre, la piantumazione di 50 alberi (con 7 specie selezionate sulla base dei fattori climatici e paesaggistici), la messa a dimora di arbusti e il rimodellamento del suolo attraverso la realizzazione di leggeri dossi in terra compattata". (segue) (Com)