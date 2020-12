Covid: Giacomoni (FI), chi non si vaccina è complice della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, sottolinea: "Viviamo in un'epoca strana: abbiamo due Papi, due presidenti degli Stati Uniti, una pandemia in corso ed in Italia abbiamo al governo i no vax quando solo il vaccino ci può tirar fuori dall'incubo Covid-19, i no Tav quando solo l'Alta velocità e le infrastrutture possono far ripartire il Paese ed i no Mes sanitario, quando le strutture ospedaliere sono al collasso. Quest'ultimo aspetto - continua il parlamentare in una nota - mi preoccupa particolarmente, anche se il M5s ci ha abituato, in tantissime occasioni, a dichiarare una posizione e poi fare tutto ed il contrario di tutto". L'esponente di FI prosegue: "Dobbiamo dire con forza che chi non si vaccina è complice della pandemia e di questo incubo, perché se non si vaccina almeno all'80-90 per cento della popolazione, l'immunità di gregge non si raggiunge e non ne usciamo più. Ed è chiaro oramai a tutti che se non si esce dall'emergenza sanitaria, non si esce nemmeno dall'emergenza economica, perché sono due facce della stessa medaglia". (segue) (Com)