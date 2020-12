Covid: Giacomoni (FI), chi non si vaccina è complice della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giacomoni, "chi non si vaccina non rispetta la libertà e la vita degli altri. I politici ed i mezzi di informazione hanno il compito di dare l'esempio e di sensibilizzare i cittadini sulla questione dei vaccini. Detto questo, l'aspetto della chiarezza, della trasparenza e della serietà del governo è un altro punto dolente: dicono di aver pronto il piano per la più grande vaccinazione di massa della storia, ma hanno avuto problemi con quella contro il virus dell'influenza stagionale. Ho ordinato nella mia farmacia, più di un mese fa, il vaccino antinfluenzale. La scorsa settimana mi hanno comunicato che, non solo il vaccino non è ancora arrivato e non è disponibile nel Lazio, ma è scaduta anche la mia ricetta. Ora - conclude il deputato - speriamo che quando il vaccino sarà disponibile gratuitamente, grazie all'Europa, in Italia non ci siano problemi di distribuzione e di somministrazione, magari perché scopriamo che mandano medici e siringhe". (Com)