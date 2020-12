Cipro: ministro Salute, vaccinazione anti Covid al via dal 27 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di vaccinazione anti Covid a Cipro dovrebbe iniziare il 27 dicembre. Lo ha dichiarato il ministro della salute Constnantinos Ioannou su Twitter in cui riprende un tweet della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in cui si afferma che le vaccinazioni contro il Covid inizieranno in tutta Europa, inclusa Cipro, il 27, 28 e 29 dicembre. "In attesa dell'approvazione dell'Agenzia europea del farmaco, inizieremo le vaccinazioni il 27 dicembre insieme al resto dei Paesi europei", ha scritto Ioannou. La commissaria europea per la Salute, la cipriota Stella Kyriakides, ha affermato che le vaccinazioni determineranno la qualità della vita nel 2021. “Mentre ci avviciniamo alle vacanze, chiediamo ai cittadini di continuare i loro sforzi per contenere la pandemia. Tutti devono fare la loro parte nel prevenire una possibile recrudescenza dei casi mentre aspettiamo il vaccino", ha detto. "Tutti gli Stati membri devono ora assicurarsi di essere pronti per iniziare a distribuire alcuni di loro (vaccini) già all'inizio del 2021, una volta che si saranno dimostrati sicuri ed efficaci", ha aggiunto Kyriakides. (Res)