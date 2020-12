Edilizia pubblica: Mit, 219 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata acquisita oggi l’intesa della Conferenza unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che prevede l’erogazione di 219 milioni di euro da destinare ai progetti di edilizia residenziale sociale, ammessi al finanziamento, nelle regioni Piemonte (20,9 milioni), Valle D’Aosta (450 mila), Lombardia (47,7 milioni), Veneto (16 milioni), Friuli-Venezia Giulia (6 milioni), Liguria (7,5 milioni), Emilia-Romagna (20,8 milioni), Toscana (17 milioni), Marche (4,8 milioni), Lazio (21,4 milioni), Abruzzo (3,2 milioni), Molise (617 mila), Puglia (14 milioni), Basilicata (2,4 milioni), Calabria (7,4 milioni), Sicilia (22,5 milioni) e Sardegna (5,8 milioni). Lo si legge in una nota del Mit. Si tratta di progetti di rigenerazione urbana che dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. Ogni progetto, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica, sarà condiviso dagli enti locali preposti attraverso un accordo di programma che ne stabilirà i tempi di realizzazione, le rispettive fasi attuative e di collaudo. (segue) (Com)