Frosinone: comune, pubblicato avviso affidamento servizio manutenzione verde

- Il comune di Frosinone, mediante il settore ambiente, coordinato dall'assessore Massimiliano Tagliaferri, "ha pubblicato l'avviso relativo alla procedura aperta su MePa per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, per un periodo di 12 mesi". "L'ente di piazza VI dicembre - si legge in una nota - nell'ambito delle proprie attività, riguardante interventi di cura e manutenzione del proprio patrimonio a verde presente nelle scuole, parchi, giardini, invita i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel bando del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa) denominato 'Servizi di manutenzione del verde pubblico'n ad eseguire la procedura di registrazione presente sul sito www.acquistinretepa.it, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale nonché quelli di capacità economico-finanziaria, richiesti dal MePA. L'avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione di operatori economici invitati dal portale a presentare offerta. L'importo presunto a base di gara è di 105.000 euro finanziato dal bilancio comunale; la procedura sarà espletata in modalità telematica con richiesta di offerta, tra tutti gli operatori economici iscritti al Mepa nella categoria 'Servizi di Manutenzione del verde pubblico'. Le condizioni di gara saranno indicate nei documenti di gara per la Rdo che sarà avviata sul portale MePa". (Com)