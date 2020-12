Tlc: Bisio (Vodafone Italia), su rete unica serve prima di tutto piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla rete unica "la discussione è sempre partita dalla governance, mentre è il piano industriale che va posto al centro della conversazione". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, in occasione della partecipazione al digital talk “Vincere insieme la sfida del futuro” organizzato da Italy Next Generation. "La nostra idea è che l’Italia deve andare in Ftth, quindi in vera fibra, con un 20/25 per cento in Fwa. Questi sono i macro obiettivi di un piano industriale - afferma Bisio - su cui dobbiamo metterci d’accordo. E’ inoltre importante chiarire quali sono i tempi, i costi e le sinergie da riversare a beneficio dei cittadini. La conversazione non deve essere solo sui livelli di copertura ma anche e soprattutto sui livelli di servizio.Una volta d'accordo sul piano industriale, allora sarà tempo di pensare alla governance”.(Rin)