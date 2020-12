Germania: governo emetterà titoli di Stato fino a 471 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus, nel 2021 il governo federale emetterà titoli di Stato per un volume compreso tra 469 e 471 miliardi di euro. È quanto comunicato oggi dall'Agenzia delle finanze tedesca che, responsabile della gestione del debito pubblico, nel 2020 ha raccolto sui mercati finanziari 406,5 miliardi di euro. Le emissioni di titoli pubblici del prossimo anno serviranno a far fronte all'indebitamento netto da 180 miliardi di euro previsto dalla legge di bilancio per il 2021. Vi sono poi da rimborsare il disavanzo precedente, il cui volume raggiunge i 267 miliardi di euro, e nuovi debiti che, contratti nel 2021, scadranno nello stesso anno. A tal fine, l'Agenzia delle finanze tedesca aumenterà l'offerta titoli verdi, emettendo per la prima volta un'obbligazione con scadenza a 30 anni. (Geb)