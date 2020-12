Ambiente: Sala presenta piano aria-clima, Milano tracci un modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha le deleghe alla transizione ambientale, ha presentato questo pomeriggio in Consiglio comunale il piano aria-clima, "uno strumento - ha detto - che ci deve consentire di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea sulla neutralità carbonica. L'obiettivo è davvero molto sfidante e impone un vero cambiamento nelle città: non parliamo solamente di obiettivi di riduzione delle emissioni, ma di azioni che incidono profondamente sulla nostra vita, sulla qualità dell'aria, sul modo in cui ci muoviamo, in cui lavoriamo e produciamo, su una serie di questioni che in questo momento sono impegnate ad affrontare tutte le grandi città del mondo. Milano vuole essere la prima città in Italia a introdurre uno strumento di programmazione così articolato". "È abbastanza evidente - ha osservato il sindaco - che il tema ambientale non si ferma ai confini milanesi e credo che sia evidente anche a noi che se poi questo impegno non è sentito dai comuni limitrofi, un problema c'è. La risposta della mia giunta è che noi crediamo che Milano abbia una responsabilità maggiore per quello che rappresenta nel Paese e quindi su questa tematica noi dovremo e mi auguro che sapremo esercitare una leadership forte di visione. Vogliamo tracciare un modello anche per gli altri, come spesso accade, perché al quadro generale che ci sta portando in questa direzione tutti si dovranno adeguare. Il punto è con che modalità, con che velocità, con che dosi di buon senso. Noi riteniamo di avere grandi dosi di buon senso". (segue) (Rem)