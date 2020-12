Ambiente: Sala presenta piano aria-clima, Milano tracci un modello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Sala ha anticipato le critiche che ha definito "prevedibili e anche logiche" di chi accusa il piano di non essere concreto. il sindaco ha spiegato che "non è un piano come normalmente lo intendiamo, perché si articola su fasi temporali molto lunghe. La logica è diversa: è un quadro, è un percorso da fare, è un mettere le azioni in fila a cominciare da oggi, però è un piano che guarda lontano, affondando i primi passi già nell'oggi. È comunque la nostra risposta all'emergenza climatica, perché a un'emergenza del genere non si risponde con misure d'emergenza, ma con un piano strutturato che ci consentirà di affrontare gli obiettivi con coerenza. Non stiamo mettendo in fila una serie di azioni di carattere ambientale, ma stiamo orientando tutte le azioni del Comune". "Qualcuno - ha anticipato Sala - potrà chiedermi perché un piano così ambizioso arrivi a fine mandato. La mia personale risposta è perché questo piano non riguarda me o la mia amministrazione, ma è qualcosa che va oltre noi. Noi però siamo chiamati a fare la nostra parte e con questo piano io e la mia giunta stiamo cercando di fare la nostra parte". "E questo - ha concluso - è il messaggio che voglio dare anche all'opposizione: visto che sono stati presentati centinaia di emendamenti, se hanno lo scopo di discutere, benissimo; se hanno lo scopo di rendere il più difficoltoso possibile questo percorso, non credo che siano di servizio a un tema di città a cui una gran parte di cittadini sono sensibilissimi". (Rem)