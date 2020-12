Covid: Gadda (Iv), se chiusure a Natale rimborsi a ristoratori su ordini fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda, capogruppo Iv in commissione Agricoltura alla Camera, "la salute è la priorità per tutti, e su questo non si discute. Ma non si possono fare tira e molla. La probabile stretta di Natale - continua la parlamentare su Facebook -, che andrebbe a contraddire quanto appena deciso con il dpcm del 3 dicembre, rischia di diventare un danno ulteriore per i ristoratori che hanno in questi giorni effettuato acquisti di prodotti agroalimentari, anche deperibili e quindi a rischio spreco, alla luce delle aperture decise solo pochi giorni fa". La deputata aggiunge: "E' urgente prendere decisioni sulla base dei dati scientifici ed epidemiologici, ma è altrettanto chiaro che nel momento in cui il governo dovesse decidere di chiudere tutto nei giorni di Natale e nei festivi, contestualmente devono essere previsti anche rimborsi per gli ordini già fatti in questi giorni e pagati dai ristoratori". Gadda conclude: "E' evidente, infatti, che per i giorni di Natale e Santo Stefano gli ordini sono già partiti, un eventuale cambio in corsa non può diventare una nuova mazzata su un settore già pesantemente provato". (Rin)