Russia: azioni Rusal in calo del 9 per cento dopo accuse su influenza imprenditore Deripaska

- Le azioni Rusal hanno perso circa il 9 per cento del valore nel corso della giornata di negoziati alla Borsa di Mosca. Alle 16:20 locali (14:20 italiane), il valore dei titoli era di 40,01 rubli e già alle 16,50, ora di Mosca, il loro costo è diminuito dell'8,5 per cento, a 36,87 rubli (circa 44 e 41 centesimi di euro rispettivamente). In seguito le azioni hanno mostrato una lieve ripresa a 37,81 rubli. Il calo delle quotazioni dell'azienda si è verificato dopo la pubblicazione da parte di media internazionali di indiscrezioni secondo cui i funzionari europei avrebbero informato le autorità statunitensi della influenza di fatto dell'imprenditore Oleg Deripaska sulle attività dell'azienda. Secondo l'analisi inviata ai funzionari statunitensi, Deripaska continua a esercitare un'influenza quotidiana nella gestione di Rusal e della sua società madre, En +. Nell'aprile 2018, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso En +, UC Rusal, Eurosibenergo e Deripaska nell'elenco dei soggetti sottoposti a sanzioni. A gennaio 2019 sono state revocate le sanzioni contro En + e le sue controllate a condizione che Deripaska riducesse la propria partecipazione in En + al disotto della quota di controllo. Nella primavera dello scorso anno, le società hanno avviato il processo di nuova registrazione in Russia, che si è concluso il 25 settembre 2020. (Rum)