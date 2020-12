Molise: rideterminazione dei canoni tratturali, ok Consiglio regionale a mozione Fanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il pastore che, per far pascolare il suo gregge sul tratturo, si è visto aumentare il canone da 180 euro a oltre 5 mila e l'imprenditrice che, proprietaria di un fabbricato ad uso abitazione e piccolo esercizio commerciale, da 200 euro annuali, quest'anno, tra aumenti, anticipi e depositi cauzionali dovrà sborsarne 6000. E ci sono importi anche molto inferiori, ma sicuramente difficili da sborsare in questo momento in cui famiglie e imprese sono investite dalla pandemia. È stata votata in Consiglio regionale la mozione presentata dal Gruppo del Pd – prima firmataria il capogruppo Fanelli - per far cancellare o rideterminare in difetto l'aumento dei canoni tratturali stabiliti con la delibera di Giunta regionale 468/2019. "Un voto sicuramente giusto e positivo- spiega Fanelli- un indirizzo preciso al Presidente Toma, che ora dovrà recepire la volontà dell'aula e cancellare o rimodulare gli aumenti spropositati. Un grido di allarme già lanciato da tantissime persone, da anni titolari di concessioni per usi agricoli o diversi (fabbricati, opere o interventi connessi), molte delle quali costituite anche in un Comitato, impossibilitate a pagare i nuovi importi, che ora rischiano anche il fallimento delle proprie attività imprenditoriali. (segue) (Gru)