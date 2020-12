Lombardia: approvato il bilancio regionale di previsione 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale lombardo ha approvato con 47 voti favorevoli e 28 voti contrari il bilancio regionale di previsione 2021-2023. L'assessore al bilancio Davide Caparini ha dichiarato nell'aula di Palazzo Pirelli: "In breve tempo abbiamo fatto bene, al di fuori di qui ci chiedono interventi cantierabili, immediatamente esecutivi, perché vogliono che Regione Lombardia contribuisca autorevolmente alla ripresa della nostra economica e garantisca la tenuta del nostro tessuto sociale e credo che attraverso questo lavoro ci stiamo riuscendo". Voto positivo dalla maggioranza. Durante le dichiarazioni di voto il consigliere Marco Colombo della Lega, ha precisato: "Abbiamo costruito questo bilancio sulle nostre uniche forze, non voglio fare polemica ma ribadire la realtà. Con questo bilancio siamo certi che andremo avanti bene, finanziando tantissime infrastrutture per facilitare i trasporti della nostra Regione, l'abbiamo fatto con coraggio. Il nostro voto favorevole al bilancio è anche un sostegno al nostro presidente Attilio Fontana, che non si è fermato un solo giorno". (segue) (Rem)