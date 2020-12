Lombardia: approvato il bilancio regionale di previsione 2021-2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, ha dichiarato: "Questo è il primo bilancio vero che Regione si appresta a votare in tempo di guerra e nessuno in quest'aula delle opposizioni ha sottolineato il lavoro straordinario fatto da Regione, in particolar modo dall'assessore Caparini, e lo stanziamento dei 4 miliardi complessivi a favore di lavoratori, imprese e famiglie che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. A questi aggiungiamo 500 milioni al 'Piano Marshall'. Sono cifre importanti, non possiamo far finta che questo sforzo non ci sia stato. Dallo Stato gli aiuti non arrivano, e tanto meno arrivano da questo governo, e come sempre facciamo tutto da soli, con una prospettiva di ripartenza, senza la Lombardia non c'è l'Italia, dovremmo essere orgogliosi. La Lombardia ha sofferto, non si è spezzata ed è pronta a ripartire". Critiche le opposizioni, che in dichiarazioni di voto hanno espresso la mancanza di una visione di insieme del bilancio appena approvato dal consiglio. "Questa regione necessita di una visione più globale che permetta il rilancio economico necessario dopo la pandemia - ha detto Marco Fumagalli, consigliere del M5s - Credo ci sia la volontà di non intervenire su fatti di vera rilevanza, credo che con questo bilancio si sia toccato il fondo". Il capogruppo del Pd Fabio Pizzul (Pd), ha dichiarato: "abbiamo sentito tanti numeri in questi giorni che vogliano certificare la bontà di questa manovra, abbiamo sentito tanti "impegni" e tanti "inviti" ma rimane una domanda: dove stiamo andando? I pezzi, i numeri, i provvedimenti non bastano, ci vuole l'insieme che ci dica dove stiamo andando a parare e qui non lo vediamo. Abbiamo visto invece tanti lombardi soli e smarriti, il primo solo e smarrito ci sembra il presidente Fontana. Manca idea in questo bilancio, i lombardi non sanno dove stiamo andando, e la Lombardia continua ad arretrare nella posizioni della qualità della vita". (Rem)