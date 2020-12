Omicidio Cerciello Rega: teste che parlò con Elder in carcere, "pensava fossero turisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensava fossero due turisti". Lo ha detto in aula di corte d'Assise a Roma Peters Greg, quotato avvocato della California, amico della famiglia di Finnegan Lee Elder, imputato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma tra il 25 e 26 luglio 2019. Dopo un acceso confronto tra accusa e difesa sul ruolo del teste, ovvero se considerarlo avvocato incaricato dalla famiglia o semplicemente testimone, il presidente ha accolto la deposizione permettendo al teste di raccontare quanto gli riferì Finnegan Lee Elder, in occasione dell'incontro che i due ebbero in carcere qualche giorno dopo l'arresto del giovane. "Ha descritto le due persone" Cerciello e Varriale come "normali. Pensava fossero turisti. Ha capito che li stavano seguendo dall'altra parte della strada dove avevano appuntamento". Elder e Gabriel Natale Hjorth, l'altro imputato, secondo l'accusa avevano tentato di comprare cocaina ma erano stati truffati dagli spacciatori. Per questo presero la borsa del mediatore Sergio Brugiatelli chiedendogli soldi e droga per restituirla, fissando un appuntamento all'angolo di via Cossa dove però c'erano i due carabinieri in borghese. (segue) (Rer)