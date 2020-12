Covid: palazzo Chigi, Conte ha visto Macron l'11 dicembre, da allora due tamponi negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla notizia della positività del presidente francese Emmanuel Macron, l’ufficio stampa della presidenza del Consiglio precisa che l’ultima volta che il presidente Conte ha incontrato Macron è stato in occasione dell’ultimo Consiglio europeo che si è concluso venerdì mattina della scorsa settimana 11 dicembre. Da allora - si legge in una nota - Conte ha già effettuato due tamponi che hanno dato esito negativo. Si aggiunge, inoltre, che il presidente Conte lunedì scorso - a differenza dei presidenti di altri Paesi che si sono messi in auto isolamento - non ha partecipato alle celebrazioni del 60esimo anniversario dell’Ocse che si sono svolte a Parigi.(Com)