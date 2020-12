Roma: Zevi, scritte antisemite gesto inqualificabile, fermare onda nera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scritta antisemita davanti alla scuola 'Giacomo Leopardi' alla Balduina è un gesto inqualificabile che denota, ancora una volta, quanto sia infida e pericolosa l'onda nera che monta nella Capitale. Un fenomeno grave contro il quale tutta la comunità democratica deve battersi, senza sosta". Lo dice in una nota il presidente dell'Osservatorio "Roma. Puoi dirlo forte", Tobia Zevi. "Quando l'ignoranza si mischia con la stupidità - osserva - vengono fuori delle miscele velenose che non possono avere spazio nella vita democratica di una città e di un Paese. Sono certo che arriverà una condanna unanime di questo gesto vile, senza se e senza ma. Qualsiasi remora equivarrebbe ad una tacita condivisione dei disvalori della violenza e dell'intolleranza". (Com)