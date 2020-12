5G: Breton, investire in sicurezza cibernetica deve essere priorità per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire nella messa a sicurezza della rete 5G dovrebbe essere una priorità per l'Ue. Per questo abbiamo messo su tavolo, con gli Stati membri dell'Ue, uno strumento per la sicurezza cibernetica a livello Ue del 5G, che delinea chiaramente i rischi che devono essere ridotti". Lo ha detto il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, in un videomessaggio nel corso dell'incontro sulle "Sfide della sovranità digitale europea" organizzata da Aspen Institute Italia.(Rin)