Torino: Unione Industriale dona ambulanza a volontari di Sauze d'Oulx (2)

- “Oggi, con la consegna dell’autoambulanza, portiamo a compimento un’iniziativa di cui siamo par-ticolarmente orgogliosi e che mostra il valore aggiunto dell’esperienza associativa. La scorsa primavera un associato ha condiviso un’idea che aveva in mente, quella di voler dare un segno di vicinanza al personale sanitario impegnato nella gestione dell’emergenza. Il giorno successivo esisteva già un progetto concreto in via di realizzazione, sostenuto dalla struttura e da una corale condivisione sui social: tanta partecipazione spontanea mi ha commosso. Questa è la vera natura dell'imprenditore, la capacità di raggiungere obiettivi straordinari lavorando in squadra”, ha aggiunto Paolo Parato, Pre-sidente imprese Chimiche dell’Unione Industriale di Torino. “Come imprenditori abbiamo la responsabilità di creare un impatto positivo sulla vita della nostra comunità. Con questo progetto abbiamo voluto intervenire direttamente, rispondendo a un’esigenza specifica che il territorio non riusciva a soddisfare. È la dimostrazione che oggi l’azione delle imprese - in special modo quelle appartenenti ai comparti della chimica e della gommaplastica - può dare un contributo determinante anche nel settore della sanità, messo a dura prova dall’emergenza causata dalla pandemia” ha concluso Silvio Marioni, Presidente imprese Gommaplastica dell’Unione Industriale di Torino. L’iniziativa è stata supportata da una speciale campagna social, #Ambulanza4x4ValSusa. Protago-nisti sono stati gli stessi imprenditori, che, in modo un po’ inusuale, nell’ultimo mese hanno raccon-tato tutte le tappe del percorso che si è concluso con la donazione di questa mattina. (Rpi)