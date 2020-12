Energia: Egitto, realizzati 416 progetti in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha realizzato oltre 400 progetti nel campo dell'elettricità nel periodo compreso tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2020, ovvero negli anni fiscali 2018/2019 e 2019/2020. Lo ha dichiarato la ministra della Pianificazione, Hala al Saied, citata dai media locali. Complessivamente, nei due precedenti anni fiscali, il governo ha investito 95,6 miliardi di sterline egiziane (quasi 6 miliardi di dollari) utilizzati in 416 progetti. In particolare, 194 progetti sono stati realizzati entro la fine del precedente anno fiscale (2019/2020) con investimenti per 33,6 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di dollari). Il Cairo è stata la città dove si sono concentrati 60 progetti, seguita da Assuan, con 36 progetti, Assiut con 23 progetti e il Mar Rosso con 22 progetti.(Cae)