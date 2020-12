Brasile: Pfizer invia alle autorità sanitarie risultati su efficacia vaccino anti-Covid (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla logistica, il ministro ha dichiarato che tutti i brasiliani riceveranno il vaccino gratuitamente presso i presidi di vaccinazione. "Non preoccupatevi per la logistica. La logistica è semplice, anche se il nostro paese è così grande, abbiamo una struttura, abbiamo compagnie aeree, abbiamo l'aeronautica brasiliana, abbiamo l'intera struttura già pianificata e pronta", ha detto Pazuello, precisando che il governo federale consegnerà le fiale agli stati, che saranno responsabili della logistica e della distribuzione nei loro territori. Saranno gli stati a dover far arrivare i vaccini nei municipi, che gestiranno la campagna di vaccinazione sul territorio. Il ministero della Difesa assisterà nelle operazioni. (segue) (Brb)