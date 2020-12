Brasile: Pfizer invia alle autorità sanitarie risultati su efficacia vaccino anti-Covid (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento il presidente Jair Bolsonaro ha affermato che la soluzione per affrontare la pandemia è lavorare insieme con i governi locali. Rivolgendosi ai governatori presenti, Bolsonaro ha detto che "la grande forza è l'unione per cercare la soluzione di qualcosa che ci affligge da mesi. Se qualcuno di noi ha esagerato in questo periodo è stato solo per l'ansia di cercare una soluzione. In mattinata tuttavia il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che non ha intenzione di vaccinarsi contro la Covid-19. "Non posso dire una cosa come cittadino e una diversa come presidente. Come sempre non scappo dalla verità e dico che non ho intenzione di farmi vaccinare. E basta. Se qualcuno pensa che la mia vita sia a rischio, è un mio problema, punto", ha detto il capo dello stato nel corso di un'intervista con l'emittente "Band News". Nell'intervista, Bolsonaro ha ribadito che il vaccino non sarà obbligatorio e che a breve firmerà un decreto esecutivo (medida provisoria) che stabilisce la necessità per i cittadini che vorranno essere vaccinati contro la Covid-19 di firmare un consenso informato assumendosi rischi e responsabilità relativi all'iniezione. (Brb)