Ungheria: posa della prima pietra per una fabbrica di veicoli corazzati Lynx

- A Zalaegerszeg, in Ungheria occidentale, è stata posata la prima pietra di una futura fabbrica di veicoli corazzati Lynx. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti". La cerimonia è avvenuta alla presenza del ministro dell'Innovazione e della Tecnologia, Laszlo Palkovics. L'investimento ha il valore di 60 miliardi di fiorini (169 milioni di euro) e avviene in cooperazione con la società bellica tedesca Rheinmetall. Dei 218 Lynx Kf41 di nuova generazione che l'Ungheria riceverà da Rheinmetall, 172 saranno prodotti proprio a Zalaegerszeg, il cui impianto si prevede che diventi operativo dal 2023. Lo stabilimento si occuperà anche di ricerca e sviluppo e di condurre attività di testing. "La cerimonia di oggi segna l'inizio di una nuova era per le forze armate, per l'industria della difesa e per l'economia ungheresi", ha dichiarato Palkovics. Parte della joint-venture con Rheinmetall include la costruzione della più grande area di testing fuoristrada in Europa. Colloqui sono in corso con la compagnia tedesca per altri investimenti. "L'intelligenza artificiale sarà integrata nei sistemi di difesa nel corso dei prossimi 10 anni. Il progetto a Zalaegerszeg è così avanzato e unico che anticiperà una simile tecnologia statunitense nel corso dei prossimi 10-15 anni", ha detto l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, aggiungendo che la società ha in programma altri investimenti in Ungheria per circa 600 milioni di euro. (Vap)