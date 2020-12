Bielorussia: terzo pacchetto sanzioni Ue, 36 nuovi nomi inseriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo round di misure restrittive dell'Unione europea verso la Bielorussia. Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di sottoporre a sanzioni 36 ulteriori nomi in risposta alla brutalità delle autorità bielorusse e a sostegno dei diritti democratici del popolo bielorusso. Queste sanzioni colpiscono funzionari di alto livello responsabili della repressione violenta in corso e dell'intimidazione di manifestanti pacifici, membri dell'opposizione e giornalisti. Si rivolgono anche ad attori economici, importanti uomini d'affari e società che beneficiano o sostengono il regime del presidente Aleksandr Lukashenko. Il Consiglio ha specificato che questa decisione mira a inviare un messaggio potente agli attori politici ed economici responsabili che il loro sostegno al regime ha un costo. Le misure restrittive includono un divieto di viaggio e un congelamento dei beni. Inoltre, ai cittadini e alle società dell'Ue è vietato mettere fondi a disposizione delle persone fisiche e giuridiche elencate. La decisione di oggi fa seguito all'accordo raggiunto dai ministri degli Affari esteri dell'Ue nella riunione in videoconferenza del 19 novembre e le sanzioni verranno ora applicate con effetto immediato. (segue) (Beb)