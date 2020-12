Bielorussia: terzo pacchetto sanzioni Ue, 36 nuovi nomi inseriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, ci sono 88 persone e 7 entità sotto il regime di sanzioni contro la Bielorussia.Nel contesto della repressione delle autorità bielorusse, il primo ottobre il Consiglio ha imposto una prima serie di sanzioni contro 40 persone. Il 6 novembre è stata imposta una seconda serie di sanzioni contro Aleksandr Lukashenko e altri 14 funzionari. Lo scopo di queste sanzioni è di esercitare pressioni sulla leadership politica bielorussa per prevenire ulteriori violenze e repressioni, per liberare tutti i prigionieri politici e altre persone ingiustamente detenute e per avviare un dialogo nazionale autentico e inclusivo con una società più ampia. L'Ue, ha ribadito il Consiglio, è pronta a sostenere una transizione democratica pacifica con una varietà di strumenti, compreso un piano globale di sostegno economico per una Bielorussia democratica. L'Ue è inoltre pronta ad adottare ulteriori sanzioni, anche nei confronti di altri attori economici, se la situazione in Bielorussia non migliora. (Beb)