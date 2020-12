Lombardia: E. Monti (Lega), da bilancio regionale 4 milioni per risanamento Lago di Varese,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia crede nel risanamento completo delle acque del Lago di Varese e questi ulteriori 4 milioni di euro messi a bilancio ne sono la prova. L'obiettivo è quello di renderlo balneabile e far sì che diventi un asset strategico di sviluppo territoriale". Lo afferma Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, in merito all'ordine del giorno al Bilancio di Previsione di Regione Lombardia, di cui è primo firmatario, approvato dal Consiglio regionale e che stanzia importanti risorse per il miglioramento della qualità delle acque del bacino lacustre. "Il provvedimento approvato – spiega Emanuele Monti – è figlio di un percorso istituzionale che dura da qualche anno. Nel 2018, infatti, Regione Lombardia ha deliberato l'istituzione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 'Risanamento del Lago di Varese' proprio per mettere al tavolo tutti gli attori istituzionali del territorio e fare da capofila per un progetto di risanamento delle acque e di rilancio dell'area lacustre. Quest'iniziativa fu supportata anche da un mio ordine del giorno al bilancio dello stesso anno". "Nel corso degli ultimi anni, uno degli elementi di maggiore criticità – spiega il consigliere - è stato il malfunzionamento del sistema fognario, soprattutto in concomitanza di forti precipitazioni, che ha causato a sua volta un carico esterno veicolato troppo elevato. Ravvisata quindi la necessità di garantire la continuità degli interventi, con l'obiettivo di rendere fruibile alla balneazione il bacino idrico e di garantire standard ambientali adeguati, Regione Lombardia metterà a disposizione 3 milioni di euro per il 2022 e 1 milione per l'anno successivo, a valere sul proprio bilancio. Siamo sulla strada giusta e i dati rilevati dall'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale fanno ben sperare in una soluzione definitiva del problema. Occorre completare questo percorso". "Nel corso degli ultimi anni, sono stati stanziati 5,5 milioni di euro grazie ai miei emendamenti, a dimostrazione che Regione Lombardia crede veramente nel progetto di rilancio del Lago. Queste risorse permetteranno che le acque siano balneabili entro il 2023, lo avevo annunciato ed ora, passo a passo, sto sostenendo fattivamente la sua realizzazione", conclude il proponente dell'ordine del giorno. (Com)