Tunisia: organizzazione diritti umani chiedono a Saied iniziativa per tutela migranti

- Le organizzazioni tunisine attive nel campo dei diritti umani hanno inviato una lettera al capo dello Stato, Kais Saied, chiedendogli di presentare un’iniziativa legislativa per garantire i diritti dei migranti, secondo quanto previsto dalla Costituzione. La missiva è stata inviata in occasione della Giornata internazionale dei migranti che si celebra domani, 18 dicembre. I firmatari hanno chiesto, inoltre, al presidente della Repubblica di integrare la questione dei migranti e dei rifugiati nei lavori del Consiglio di sicurezza nazionale e nei dibattiti nazionali, sottolineando la necessità di accelerare l'adozione della legge sull'asilo da parte del parlamento e la ratifica da parte della Tunisia delle convenzioni relative alla tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati. Le organizzazioni firmatarie della richiesta hanno sottolineato l'importanza di includere le questioni relative alla migrazione e all'asilo nelle strategie di sviluppo e in tutti gli sforzi nazionali volti a stabilire un sistema nazionale per la protezione dei diritti umani e promuovere la cooperazione internazionale con i Paesi del sud e del nord per trovare soluzioni durature a beneficio di queste popolazioni, nel quadro della diplomazia e della politica estera. Le organizzazioni firmatarie hanno sottolineato che, nonostante i progressi legislativi volti a rafforzare i diritti dei migranti e dei rifugiati in Tunisia, ci sono ancora molte carenze, in particolare in termini di attuazione di alcune leggi in assenza di testi dei testi di attuazione. Tra i firmatari della missiva ci sono l'Istituto arabo per i diritti umani, la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani, il Forum tunisino per i diritti economici e sociali, l'Associazione tunisina delle donne democratiche e l'Associazione euro-mediterranea per i diritti umani. (Res)