Commercio: Coia (M5s), a Roma esonero Cosap per mercati rionali e posteggi esterni

- A seguito dell'emergenza sanitaria a Roma saranno esonerati dal pagamento della tassa Cosap sul suolo pubblico anche i mercati rionali e i posteggi fuori mercato. È quanto stabilito all'Assemblea capitolina con il via libera a una delibera di giunta che modifica la delibera 108/2020 e introduce per gli operatori dei mercati rionali l’esenzione per l’anno in corso dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del Canone di concessione per i servizi a domanda individuale per i mercati in sede propria e dal pagamento del Cosap per i mercati rionali in sede impropria. In un post su Facebook il presidente M5s della commissione Commercio, Andrea Coia, spiega: "Un'altra promessa mantenuta. Abbiamo anche chiarito con il Mef e gli uffici e ottenuto che l'esenzione del Cosap inserita dal Parlamento nella conversione in legge venga estesa per parte del periodo emergenziale anche ai posteggi fuori mercato. Grazie a un mio emendamento inoltre i pagamenti del Cosap, relativi al solo anno di imposta 2020, dovuti dagli operatori del commercio su area pubblica non beneficiari dell'esenzione, potranno essere invece oggetto di rateizzazione". (segue) (Rer)