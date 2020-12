Sardegna: vendeva test sierologici Covid-19 nella sua rivendita, nei guai edicolante di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vendeva test sierologici rapidi Covid-19 nella sua rivendita di giornali. Per questo un edicolante di Cagliari è stato segnalato dai Carabinieri dei Nas alle autorità sanitarie ed amministrative. I militari nel corso di un blitz hanno sequestrato 55 kit per un valore complessivo di circa 1.100 euro. I dispositivi medici sequestrati possono essere utilizzati esclusivamente da personale sanitario. I Carabinieri indagano per verificare la sussistenza di eventuali ulteriori irregolarità di carattere amministrativo e per individuare fornitori ed acquirenti. (Rsc)