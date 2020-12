Governo: Bellanova, non è questione di panettone, né di colomba, si risolvano problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro di ferro tra Italia viva e Conte "non è questione né di panettone, né di colomba, siamo al 17 dicembre e la legge di Bilancio ancora non è in Aula alla Camera e deve andare al Senato", rischiamo "un ulteriore disastro con l'esercizio provvisorio", la verifica di governo "vada avanti per risolvere i problemi". Lo ha detto la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, intervenendo a "Tagadà" su La7. (Rin)