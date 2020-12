Caporalato: amministratori giudiziari Uber Italy, da società importanti modifiche assetto organizzativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber Italy "ha attuato importanti modifiche dell'assetto organizzativo e ha già adottato la parte generale del modello 231" sulla responsabilità amministrativa dell'ente. È quanto affermano l'amministratore giudiziario, Cesare Meroni, e i due coadiutori, Fabio Cesare e Marcella Vulcano in relazione all'udienza di valutazione sul servizio di delivery di Uber Italy, società commissariata lo scorso fine maggio dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano nell'ambito di un'inchiesta della Procura sul presunto sfruttamento dei rider che consegnano il cibo a domicilio. "La società sta gradualmente predisponendo e adottando la parte speciale, che ha individuato le diverse attività sensibili, ben 20 e adottato i relativi protocolli di prevenzione e controllo al fine di garantire il presidio di possibili aree a rischio in considerazione delle specifiche attività svolte dalla società e di eventuali possibili condotte illecite". Tra gli aspetti più innovativi - sottolinea l'amministrazione giudiziaria c'è l'imposizione "dell'obbligo della normativa antiriciclaggio per i ristoratori e la completa identificazione in tempo reale dei rider per evitare la cessione dell'account e quindi l'insorgere di fenomeni di caporalato. Un importante traguardo - aggiungo Meroni, Cesare e Vulcano - è rappresentato dell'istituzione di una figura autonoma, il 'compliance champion' che ha il compito di attuare un controllo sul rispetto del codice etico, del modello 231 e del contratto da parte dei riders. Particolare attenzione è stata alla sicurezza dei riders attraverso due protocolli uno già licenziato e l'altro in via di realizzazione che recepisce la normativa in materia di sicurezza sul lavoro ex d.lgs. 81/2008".(Rem)