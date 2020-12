Energia: Germania, Bundestag approva riforma legge su promozione rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 357 voti favorevoli, 260 contrari e un'astensione, il Bundestag ha approvato oggi la riforma della legge sulla promozione delle energie rinnovabili. L'obiettivo è aumentare ulteriormente la quota verde nell'energia consumata in Germania. Il voto del Bundesrat è previsto nella giornata di domani, 18 dicembre. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la riforma non stabilisce un nuovo obiettivo specifico. Il target precedente prevede che, entro il 2030, il 65 per cento del fabbisogno di energia elettrica della Germania venga generato da vento, sole, acqua o biomasse. In considerazione dei nuovi obiettivi dell'Ue per la protezione del clima, tale percentuale deve essere aumentata. La quota dovrebbe essere fissata nel 2021. Intanto, la modifica della legge sulla promozione delle energie rinnovabili dispone un maggior coinvolgimento dei comuni nello sviluppo dei parchi eolici, affinché tali impianti siano più facilmente accettati dalla popolazione. Inoltre, l'energia generata dai pannelli solari installati sui tetti delle abitazioni sarà esentata dalle tasse. Gli impianti solari di maggiori dimensioni sui tetti di negozi o supermercati verranno ampliati per la prima volta come i parchi eolici mediante una gara pubblica. Otterrà l'appalto l'azienda che chiede i sussidi più bassi. (Geb)