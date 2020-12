Roma: Confagricoltura dona 5.500 stelle di Natale a medici policlinico Gemelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura dona 5.500 stelle di Natale a tutto il personale (medici, infermieri, operatori sanitari, personale tecnico-amministrativo) della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. La consegna delle piante a tutto il personale è avvenuta oggi alla presenza del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e del segretario generale dell'Anpa – l'Associazione nazionale pensionati agricoltori - Angelo Santori, in occasione dello scambio degli auguri ai dipendenti del Policlinico Gemelli, cui hanno preso parte il presidente della Fondazione Gemelli, avvocato Carlo Fratta Pasini e il direttore generale del Gemelli, professor Marco Elefanti. Lo rende noto Confagricoltura. "Abbiamo scelto questo fiore rosso bellissimo per trasmettere, dal profondo del cuore, un messaggio di vicinanza e di ottimismo a chi sta in prima linea contro il Coronavirus, che ha un forte impatto psicologico ed emotivo. Non riuscivamo a farlo dappertutto – sottolinea il presidente dell'organizzazione degli imprenditori agricoli, Giansanti – e, insieme all'associazione dei nostri pensionati, abbiamo scelto il Policlinico Gemelli, uno dei più importanti ospedali del Lazio e d'Italia impegnati dall'inizio nella lotta contro la pandemia". (segue) (Com)