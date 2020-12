Roma: Confagricoltura dona 5.500 stelle di Natale a medici policlinico Gemelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo Confagricoltura e Anpa per questo dono a tutta la grande comunità del Gemelli - afferma il presidente della fondazione Gemelli Fratta Pasini -. È davvero bello che nel Natale della pandemia queste due importanti organizzazioni abbiano voluto esprimere con il dono delle piante un segno di gratitudine visibile per l'opera quotidiana svolta senza sosta da medici, operatori sanitari, personale tecnico amministrativo contro Covid-19. Ci piace pensare che questa pianta rappresenti anche un segno di speranza e di ripartenza a chiusura di un anno particolarmente difficile". L'Euphorbia pulcherrima, questo il nome scientifico della Stella di Natale, è un arbusto tropicale originario del Messico, dove può raggiungere anche i due metri di altezza. E' uno dei regali di Natale più apprezzati e in Italia viene prodotta in tanti colori, che vanno dal bianco all'arancione, dagli screziati al rosa, ma è sempre il rosso intenso quello che fa più tendenza e tradizione nello stesso tempo. (Com)