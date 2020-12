Difesa: Tofalo visita Comando operativo vertice Interforze e missione Irini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita - aggiunge la nota - è proseguita al quartier generale di Eunavfor Med operazione Irini, dove il sottosegretario è stato ricevuto dal comandante, il contrammiraglio Fabio Agostini che, insieme allo staff interforze e internazionale, ha illustrato le attività e i risultati della missione europea alla quale partecipano, oltre all'Italia, più di 20 Paesi. "L'operazione Irini rappresenta uno strumento imparziale e credibile voluto dall'Ue, per la risoluzione della crisi libica. Una testimonianza della forte presenza in un'area strategica per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo, grazie anche alla Difesa italiana che conferma il proprio impegno nelle missioni internazionali", ha evidenziato Tofalo, secondo cui "le dinamiche in Libia impattano significativamente sulla sicurezza del versante sud dell'Europa e dell'Italia. L'operazione Irini che ha avviato le sue attività in mare all'inizio del mese di maggio, ha ottenuto positivi risultati e contribuisce significativamente al percorso avviato con la Conferenza di Berlino per la pacificazione e la stabilizzazione in Libia". Per Tofalo, "il ruolo di Irini oltrepassa la dimensione militare ed assume rilevanza politica a livello europeo in uno scenario geopolitico particolarmente delicato e complesso". (Com)