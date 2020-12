Milano: De Corato, bomba carta contro pizzeria atto intimidatorio, fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo episodio sembra proprio un atto intimidatorio, anche se la Questura, in seguito alle indagini, potrà darci maggiori informazioni su quanto successo. Milano, secondo ItaliaOggi e secondo la classifica del Sole 24 Ore elaborata, per quanto riguarda la sicurezza, sui dati del Ministero dell'Interno e Istat, è la città più insicura d'Italia e questo ennesimo episodio violento non fa che confermarla come capitale del crimine". Lo afferma l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in merito alla bomba carta lanciata da un uomo incappucciato contro alla vetrina di una pizzeria in viale Sabotino, in zona Porta Romana, a Milano, ieri sera."Come sempre - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - la Giunta comunale non è pervenuta. Come assessorato regionale stiamo già predisponendo per il prossimo anno una campagna di sensibilizzazione contro l'infiltrazione criminale nelle attività economiche. Per sconfiggere la criminalità organizzata serve l'impegno di tutti: dalle istituzioni ai cittadini". "Spero - conclude De Corato - che si faccia chiarezza il prima possibile su questa vicenda". (Com)