Cina: auto, a novembre aumento esportazioni del 17 per cento e calo importazioni del 12

- Le esportazioni di automobili cinesi hanno raggiunto le 128 mila unità a novembre, con un aumento del 17,4 per cento su base annua. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio cinese. "Il mese scorso sono state importate 107 mila auto, in calo del 12,3 per cento rispetto a un anno fa", ha riferito il portavoce del ministero Gao Feng. Nei primi undici mesi dell'anno, le esportazioni di automobili del Paese sono diminuite del 15,8 per cento su base annua, a 955 mila unità, riducendo il calo rispetto alla prima metà dell'anno di 7,8 punti percentuali. Secondo i dati del ministero, durante il periodo, sono state importate 821 mila auto, in calo del 15 per cento su base annua, un ritmo di declino di 17,5 punti percentuali più lento rispetto al primo semestre. Secondo l'Associazione cinese di produttori di automobili, il mercato automobilistico cinese, duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, ha iniziato a riprendersi ad aprile grazie alla domanda repressa e alle politiche di sostegno, con vendite in aumento del 4,4 per cento anno su anno, ponendo fine a una serie di contrazioni di 21 mesi.(Cip)