Ue: Amendola, nessun ritardo su Piano per la ripresa, altri Stati stanno facendo come noi

- Non c’è una scadenza che l’Italia non ha rispettato rispetto alla programmazione del Piano di ripresa e resilienza ma si tratta di una “procedura complessa". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, a “SkyTg24”. “Stiamo lavorando sulla pianificazione e noi manderemo (a Bruxelles) una proposta di aggiornamento. La data di presentazione avverrà dopo che il Trilogo (Parlamento, Commissione e Consiglio) elaborerà il regolamento sul Recovery, quindi è auspicabile che la data presentazione avverrà a metà o fine di febbraio”, ha dichiarato Amendola. "Gli altri Stati stanno facendo come noi, procedono su un lavoro che non è pubblico ma confidenziale, l’unico ritardo è quello della task force di Bruxelles", ha aggiunto il ministro sottolineando come ci sia “una procedura complessa". Per cui, ha proseguito, è "meglio fare le cose per bene che parlare di ritardi per fare cose veloci che poi non funzionano".(Res)