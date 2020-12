Caso Genovese: vicesindaco Milano Scavuzzo, a Polizia locale arrivate tre segnalazioni per musica ad alto volume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra giugno e settembre alla centrale operativa della Polizia locale di Milano sono arrivate tre segnalazioni per musica ad alto volume che proveniva dalla cosiddetta "terrazza sentimento" dell'imprenditore Alberto Genovese, fermato a inizio novembre per il presunto stupro di una ragazza avvenuto tra il 10 e l'11 ottobre nel suo appartamento in centro. Lo ha comunicato la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, rispondendo in Consiglio comunale a una domanda a risposta immediata. La prima segnalazione è del "20 giugno alle 4.21 del mattino per musica ad alto volume, ma il riscontro è stato negativo, perché quando sono intervenuti gli agenti la festa probabilmente era finita. Il 26 giugno un'altra segnalazione per la stessa situazione, ma da parte di una persona diversa. La stessa persona il 12 settembre alle 2 di notte ha reiterato la segnalazione. Il 5 ottobre invece abbiamo ricevuto un esposto che è stato presentato in Questura, sempre per disturbo con musica ad alto volume, che proveniva da quella che è stata denominata 'Terrazza sentimento'. Noi l'abbiamo analizzata con la Uac e la Questura ha fatto poi l'approfondimento di competenza", ha riferito Scavuzzo, precisando però che "il viavai di giovani donne non è mai stato segnalato alla Polizia locale" e che le segnalazioni riguardavano solo "musica ad alto volume", per le quali la Polizia locale "chiede di abbassare il volume, ma non c'è la violazione del domicilio". "Noi abbiamo con i nostri strumenti risposto alle segnalazioni e ci siamo messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, laddove ritenesse opportuno e utile acquisire i verbali delle nostre telefonate e dei nostri interventi", ha fatto sapere poi Scavuzzo, che in conclusione ha assicurato anche che "il Comune di Milano non ha nessun contatto con il signor Genovese e con le società a cui fa riferimento".(Rem)