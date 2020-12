Libia: comunicato Lna, "Haftar elogia il ruolo del governo italiano per risolvere la crisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, "ha elogiato il ruolo del governo dell'Italia e i suoi sforzi a sostegno del percorso per risolvere la crisi libica". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'ufficio stampa del Comando generale dell'Lna, a seguito dell'incontro tenuto oggi a Rajma, il quartier generale dell'Lna fuori Bengasi, tra l'uomo forte della Cirenaica, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Durante questo incontro sono stati discussi gli ultimi sviluppi relativi al dialogo politico e ai suoi processi, oltre agli ultimi eventi relativi al dossier dello Stato libico sulla scena internazionale", spiega il comunicato, senza menzionare la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti per 108 giorni dalle forze di Haftar.(Com)