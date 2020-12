Spagna: Congresso deputati approva con grande maggioranza depenalizzazione eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato oggi la nuova legge organica con 198 voti a favore, 138 contrari (Partito popolare e Vox) e 2 astensioni che regolerà l'esercizio del diritto all'eutanasia in Spagna. La norma deve ora passare solo attraverso l'approvazione del Senato, senza alcuna difficoltà, ed entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che si stima giungerà nell'aprile del 2021. La Spagna è diventata il sesto Paese al mondo ad aver legiferato in materia, dopo Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Canada e Colombia. La legge permetterà alle persone con una malattia irreversibile, che hanno ribadito fino a quattro volte il desiderio di porre fine alla loro vita e con i necessari referti medici, di avvalersi di questo diritto. Questa è una regola "garantita", secondo tutti i gruppi che l'hanno sostenuta, e riconosce anche il diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario. "È una richiesta trasversale della società", ha sottolineato il ministro della Salute, Salvador Illa, che ha evidenziato come il sostegno ottenuto in Aula è andato al di là delle "differenze ideologiche" dimostrando che la Spagna è una società "democratica e matura". La leader del partito di ispirazione conservatrice, Ines Arrimadas, ha spiegato nel suo intervento al Congresso che "è un "onore sostenere una legge che influenzerà direttamente la vita delle persone e che si è opposta ai dibattiti sterili in cui il Congresso è abituato a rimanere impigliato", aggiungendo che il suo partito è "liberale e per la libertà". (segue) (Spm)