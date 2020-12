Spagna: Congresso deputati approva con grande maggioranza depenalizzazione eutanasia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le altre due forze di centrodestra, il Partito popolare e Vox, hanno sempre contestato questa legge, insieme alle associazioni ultra-cattoliche contro definendola "radicale" e accusando i gruppi parlamentari favorevoli di promuovere "la cultura della morte". La legge e regola e depenalizza l'eutanasia in "determinati casi, chiaramente definiti", e soggetti "a sufficienti garanzie che salvaguardano l'assoluta libertà della decisione, escludendo pressioni esterne di qualsiasi tipo". Nel testo si evidenzia come l'obiettivo sia quello di legiferare "per rispettare l'autonomia e la volontà di porre fine alla vita di chi si trova in una situazione di sofferenza grave, cronica o di malattia grave e incurabile, subendo una sofferenza insopportabile che non può essere alleviata in condizioni considerate accettabili". Sarà garantito tuttavia "attraverso la possibilità dell'obiezione di coscienza" il rispetto della libertà del personale sanitario chiamato a collaborare all'atto dell'assistenza medica in caso di morte" che sarà giuridicamente considerata come "morte naturale a tutti gli effetti". (segue) (Spm)