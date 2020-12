Spagna: Congresso deputati approva con grande maggioranza depenalizzazione eutanasia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure da seguire per appellarsi all'eutanasia sono particolarmente articolate. Per poter richiederla è, infatti, necessario "avere la nazionalità spagnola o la residenza legale in Spagna o un certificato di registrazione che accerti un periodo di soggiorno nel territorio spagnolo superiore a 12 mesi, essere maggiorenni ed essere in grado e consapevoli al momento della domanda". Se la persona non soddisfa il requisito di essere cosciente, può essere applicabile se ha "precedentemente firmato un documento di istruzioni, testamento biologico, direttive anticipate o documenti equivalenti legalmente riconosciuti, nel qual caso la prestazione dell'assistenza in caso di morte può essere facilitata in conformità con le disposizioni di tale documento". Se ha nominato un rappresentante in quel documento, lei sarà il contatto valido per il medico responsabile". Se esiste un testamento in vita, ma quest'ultimo non nomina un rappresentante legale, "il medico responsabile può presentare la domanda di eutanasia". (segue) (Spm)