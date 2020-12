Spagna: Congresso deputati approva con grande maggioranza depenalizzazione eutanasia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza delle leggi dei Paesi Bassi e del Belgio, i minori non sono inclusi. Se la persona è cosciente, deve prima richiedere l'eutanasia due volte per iscritto (o con un altro mezzo che lasci una registrazione, per esempio se la persona non può scrivere) separata di 15 giorni e che chiarisca che non è "il risultato di una pressione esterna". Dopo la prima richiesta, il medico responsabile del caso deve "discutere con il paziente richiedente la sua diagnosi, le possibilità terapeutiche e i risultati attesi, nonché le eventuali cure palliative, assicurandosi che comprenda le informazioni fornite". Il paziente deve confermare la sua intenzione al medico quattro volte e tutto deve riportato nella sua storia medica. Ma, in aggiunta, dopo che il comitato di valutazione ha approvato la procedura, il paziente deve di nuovo dare il suo consenso. Naturalmente, l'interessato può interrompere il processo quando vuole. Se in qualsiasi momento la richiesta viene respinta, il paziente può presentare un reclamo alla commissione giudicatrice e, se non è d'accordo con le sue conclusioni, alla giurisdizione dei contenziosi amministrativi. (Spm)